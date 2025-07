VÍDEO | Mãe chora ao ver filho morto a tiros em rua: ‘Mataram o Hugo’

Um dia antes do homicídio, a vítima, Hugo Araújo Ribeiro, foi a cavalo até a casa do suspeito e o ameaçou com uma foice

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, um dia antes do homicídio, a vítima, Hugo Araújo Ribeiro, foi a cavalo até a casa do suspeito e o ameaçou com uma foice: “Sai pra fora que eu vou te matar”.

No dia seguinte, Hugo foi encontrado morto. A coluna Na Mira conseguiu imagens do momento em que a mãe da vítima chega ao local. Ao ver o corpo do filho estendido no meio da rua, ela, aos prantos, grita: “Mataram o Hugo”.

O autor dos disparos ainda não foi localizado. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga se o crime foi um acerto de contas.

VÍDEO: