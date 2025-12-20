VÍDEO | Leonardo revela receio em relação à vida sexual aos 62 anos:”Perigoso ter um AVC”

Cantor disse em entrevista que passou a ter mais cuidado com a saúde e reduziu o ritmo

O cantor Leonardo, de 62 anos, comentou de forma bem-humorada sobre os efeitos da idade em sua rotina e na vida íntima durante entrevista ao programa Pânico, exibida nessa sexta-feira (19). O sertanejo falou abertamente sobre mudanças no ritmo do dia a dia e na convivência com a esposa, Poliana Rocha.

Segundo o artista, a falta de paciência tem sido um reflexo do avanço da idade, inclusive em situações que antes encarava com mais disposição.“Não tô tendo paciência para muita coisa. Filho, por exemplo, não tenho mais paciência. Meter. Tô com paciência, mais não”, afirmou o cantor.

Durante a conversa, Leonardo também relatou episódios em que sentiu desconforto físico, o que o levou a adotar mais cautela. O cantor contou que chegou a se preocupar com a própria saúde após sentir uma forte tremedeira durante relações com a companheira.“Me deu uma tremedeira, uma tremedeira… falei: ‘Vou morrer, vou morrer’, relatou. “Você sabe que é perigoso ter um AVC. Aí eu fui… só vou lá, mão… já larguei, já parei também. Parei assim: é ‘umazinha’ por mês, tá bom. Tá ótimo”, brincou.

