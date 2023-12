VÍDEO | Ladrão armado em SP diz: ‘Você vai morrer, desgraçado!’

No vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o velocímetro da moto Kawasaki verde ultrapassar o limite de velocidade para a via, que é de 120 km/h. O dono do veículo passa buzinando pelo “corredor” entre caminhões e carros. Ele tenta escapar de outras duas motos, uma Honda e outra Kawasaki, que vinham em seu encalço. Nelas estavam quatro criminosos armados.

Em outro momento da filmagem dá para ver quando a Kawasaki aparece do lado direito do motociclista. Nela estão dois ladrões, um deles aponta a arma para a vítima e a obriga a parar no meio da estrada para não atirar. O dono da morto obedece.

O áudio do diálogo entre a vítima e os assaltantes também foi gravado pela câmera do capacete. Em um momento, ela diz aos bandidos que não está armada: “Calma aí, eu não tô armado não, irmão”.