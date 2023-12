Vídeo: Kirchner é vaiada e faz gesto obsceno a apoiadores de Milei

Reprodução/redes sociais – 10.12.2023 Cristina Kirchner fez gesto obsceno ao chegar no Congresso argentino para a posse de Javier Milei

A agora ex-vice-presidente da Argentina Cristina Kirchner foi vaiada ao chegar ao Congresso Nacional do país para participar da posse do presidente Javier Milei. Depois da reação dos apoiadores do novo mandatário, ela respondeu com um gesto obsceno, mostrando o dedo do meio.

Kirchner chegou à sede do Congresso vestida de vermelho, cor que remete à esquerda política na América Latina e despertou reação negativa por parte dos apoiadores do líder ultraliberal.

O momento foi registrado pela mídia argentina. Veja:

Cristina Kirchner chega ao Congresso para a posse e mostra o dedo do meio para apoiadores de Javier Milei pic.twitter.com/p1Ch0qaJL9 — Televisão Argentina (@tvargentina_) December 10, 2023





Kirchner conduziu a abertura da cerimônia de transmissão de poder do agora ex-mandatário Alberto Fernández para Milei. Ela também anunciou formalmente o libertário como presidente.

Milei foi eleito no segundo turno das eleições argentinas, com 55,7% dos votos, vencendo Sergio Massa, que havia sido o candidato mais votado no primeiro turno.

