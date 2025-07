VÍDEO  | Jovem tem orelha e braço dilacerados por pitbulls ao entregar pizza

Um rapaz, que não teve a identidade divulgada, de 21 anos, foi vítima de um ataque de três cães da raça pitbull, na Rua Ouro Branco, bairro Jardim Jockey Club, em Campo Grande. Vítima fazia uma entrega de pizza quando acabou sendo surpreendido pelos animais. Jovem teve uma de suas orelhas dilacerada e a artéria do braço esquerdo rompida.

De acordo com informações, o responsável pelos cães contou que seu filho estava em casa com um amigo quando resolveu pedir a pizza. Após a chegada do entregador, os pitbulls ficaram bastante agressivos com a presença dele e passaram a atacá-lo. A polícia foi acionada e ao chegar ao local entrou o jovem com múltiplas lesões nos braços, pernas e nádegas, além da orelha parcialmente destruída e uma ferida grave no braço esquerdo, resultado das mordidas dos animais.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e o jovem foi levando para o Hospital Santa Casa, onde recebeu os cuidados médicos necessários. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do jovem.

O tutor dos pitbulls foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.

