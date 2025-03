VÍDEO | Jovem é morto a facadas após discussão sobre cerveja

Segundo boletim de ocorrência, autor do crime seria funcionário de um bar; bate-boca teria começado devido ao pagamento de uma bebida

Um jovem de 25 anos foi morto a facadas, na madrugada deste sábado (15), em frente a uma distribuidora de bebidas após discussão sobre pagamento de uma cerveja de R$ 16, na Rua da Lama, em Jardim da Penha, em Vitória. A vítima, identificada como Breno Rezende de Carvalho, foi encontrada ferida na Rua Arthur Czartoryski, no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito de ser autor do crime seria um funcionário de um bar próximo ao local do crime e teria fugido da cena do homicídio numa picape branca.

Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 4h40 para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma aglomeração de pessoas e Breno caído no chão, amparado por uma mulher. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionada e constatou o óbito.

Um jovem de 25 anos, que preferiu não se identificar, contou que o suposto autor do crime seria empregado do bar Sofá da Hebe, um dos mais movimentados da região. Breno, que estava no estabelecimento, conforme a testemunha, teria sido acusado pelo suspeito de consumir e não pagar uma cerveja.

Depois da briga ter acabado, já em outro momento da noite, o suspeito foi atrás da vítima em uma distribuidora de bebidas que fica ao lado e deu as facadas. “O homem entrou no carro e sentou no banco do carona. Já tinha outra pessoa esperando para eles fugirem”, disse o jovem.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.

A PC reforçou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.

VÍDEO: