Vídeo: Jornalistas são hostilizados em Aparecida por bolsonaristas

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro hostilizaram jornalistas da TV Vanguarda, afiliada da Globo , durante a visita do governante em Aparecida (SP) na tarde desta quarta-feira (12). Os profissionais da emissora foram protegidos por seguranças. A CNN Brasil flagrou o episódio.

Bolsonaro participou da missa no Santuário Nacional e tinha programado passar em frente a Basílica Antiga para rezar um terço com alguns católicos. Porém, isso não ocorreu porque aglutinou centenas de apoiadores do chefe do executivo federal, o que gerou uma confusão no local.

Um cinegrafista da TV Vanguarda passou a filmar uma pessoa que utilizava uma camiseta com o rosto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com a frase “Fora, Bolsonaro”. Isso irritou os católicos que são eleitores do presidente da República.

A repórter Daniella Lopes e o cinegrafista Tales de Andrade foram empurrados e quase acabaram sendo agredidos fisicamente. Seguranças que estavam no espaço precisaram se envolver na confusão para proteger os dois profissionais da afiliada da TV Globo.

🇧🇷 Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) hostilizam funcionários da TV Aparecida em frente ao Santuário de Aparecida, em São Paulo, no dia da Padroeira. O momento foi flagrado ao vivo pela CNN. pic.twitter.com/VvbnPrfH8p — Eixo Político (@eixopolitico) October 12, 2022





Bolsonaro em Aparecida

O presidente Jair Bolsonaro (PL) visitou o Santuário Nacional de Aparecida (SP) para celebrar o Dia de Nossa Senhora Aparecida . A chegada do chefe do executivo federal foi marcada por aplausos de um grupo de fiéis presentes no local. Porém, houve também uma ala que vaiasse a presença dele.

Bolsonaro chegou durante o ensaio dos cânticos dos fiéis , um pouco antes do começo da missa das 14h. A comitiva contou com a presença do candidato ao governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), Marcelo Queiroga e Marcos Pontes (PL).

Algumas pessoas que participavam da celebração tentaram puxar gritos de “mito”, o que incomodou o padre Eduardo Ribeiro. Ele precisou pedir que a plateia fizesse silêncio para que a missa fosse feita.

Bolsonaro ficou presente no evento religioso até o final e depois deixou Aparecida para voltar a Brasília para seguir os planos para as eleições 2022.

