VÍDEO | Jogadores são socorridos após raio atingir gramado

Quatro ficaram ferido e um morreu durante partida da Copa Regional de Futebol Amador, em Santo Antônio da Platina

Um homem morreu e outros quatro ficaram feridos após de um raio atingir um campo durante uma partida de futebol no Paraná, nesse domingo (10/12). O caso ocorreu na cidade de Santo Antônio da Platina, durante a disputa da Copa Regional de Futebol Amador.

No registro feito das arquibancadas por um torcedor, é possível ver os jogadores recebendo atendimento após o ocorrido. Os atletas do Japira aparecem caídos dentro do campo.

Confira:

O caso ocorreu no Estádio Municipal José Eleutério da Silva. Chovia na hora do jogo no momento em que o raio atingiu o gramado. O jogador Caio Henrique, de 23 anos, morreu e outros quatro ficaram feridos. Caio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Marcos Noveli Ferreira, diretor municipal de esportes, afirmou que o incidente ocorreu por volta das 17h30. Ele também contou que todos foram encaminhados para o pronto-socorro da cidade. Os outros jogadores seguem internados com queimaduras no corpo.

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina lamentou o episódio.

“O município de Santo Antônio da Platina, se solidariza com as Famílias, com a equipe de futebol e com toda cidade de Japira. Queremos também dizer que estamos empenhando todos os esforços para que os atingidos tenham o melhor atendimento possível, pois diante de tamanha tragédia, provocada pela natureza, entendemos que é o que nos cabe fazer”, comunicou.