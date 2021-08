VÍDEO: jacaré salta de tanque e surpreende tratadora

Reprodução/redes sociais Tratadora estava alimentando os jacarés

Em vídeo publicado no Facebook, um jacaré do zoológico The Reptile Zoo, na Califórnia (EUA), pula do tanque ao ser alimentado e surpreende tratadora.

No vídeo, a cuidadora Juliette abre o vidro do tanque para alimentar os animais com pedaços de frango. Um dos jacarés, chamado Darth Gator, não conseguiu esperar sua vez e saltou do tanque onde estava.

Juliette é filha do dono do zoológico, que estava de folga no dia, mas foi até o local ajudá-la a colocar o animal de dois metros de volta ao tanque. O momento foi registrado e publicado no Facebook, confira: