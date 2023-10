Vídeo: israelenses fogem do sul após bombardeio do Hamas

Reprodução/Twitter Netanyahu declarou guerra ao Hamas

O ataque do Hamas ao sul de Israel na madrugada deste sábado, que deixou, ao menos, 22 mortos e 250 feridos , também provocou um deslocamento em massa de israelenses tentando deixam a região próxima à Faixa de Gaza. (Veja vídeos do ataque abaixo)

Em vídeo, é possível ver pessoas correndo para o aeroporto internacional de Tel Aviv tentando deixar a área.

🚨VEJA: Imagens do aeroporto internacional de Tel Aviv, em Israel. pic.twitter.com/ACDT0Pj3N6 — CHOQUEI (@choquei) October 7, 2023

O grupo sunita bombardeou o sul israelense com mais de 5 mil foguetes em um ataque surpresa chamado de operação “Dilúvio de Al-Aqsa”.

O primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou guerra ao grupo após o ataque. “Estamos em guerra e vamos vencer. O inimigo pagará um preço que nunca conheceu”, diz Netanyahu em uma mensagem de vídeo divulgada nas redes sociais.

Além do ataque aéreo, militantes do grupo se infiltraram em território israelense por água e terra em uma incursão sem precedentes com homens armados no sul do país. O exército israelense afirmou também que um “número indeterminado de terroristas” na Faixa de Gaza.

Há relatos não confirmados de sequestros. Em resposta aos ataques, Israel começou a atacar alvos em Gaza.

“Decidimos pôr fim a todos os crimes da ocupação (de Israel), o seu tempo de violência sem responsabilização acabou”, declarou o Hamas. “Anunciamos a Operação Al-Aqsa Deluge e disparamos, no primeiro ataque de 20 minutos, mais de 5 mil foguetes.”

“O Hamas cometeu um erro grave esta manhã e lançou uma guerra contra o Estado de Israel”, disse o ministro da Defesa Yoav Gallant num comunicado, acrescentando que as tropas israelitas “estão a lutar contra o inimigo”.

“Os residentes na área em redor da Faixa de Gaza foram convidados a permanecer nas suas casas”, disse o exército israelense num comunicado anunciando a infiltração.

Os foguetes foram lançados a partir da Faixa de Gaza próximo às 6h30 da manhã no horário local e seguiram por 30 minutos, informou um repórter da agência AFP.

A polícia de Israel acionou sirenes e pediu que a população do sul do país se abrigasse em abrigos antimísseis.

A Faixa de Gaza é bloqueada desde que o Hamas assumiu o poder do território, em 2007.

O exército de Israel também afirmou que os palestinos se infiltraram no território com a ajuda de parapentes.

Vídeos:

Portugal está com Israel nesta hora terrífica! Condeno o Hamas e este ataque, no pior cenário de terrorismo de sempre: terroristas do Hamas massacram sem dó e raptam a população civil, principalmente as mulheres. Há combates nas ruas, milhares de mísseis caem sobre o país e a… pic.twitter.com/gTLHw83EVh — Pedro dos Santos Frazão (@Pedro_Frazao_) October 7, 2023





Palestinos da Faixa de Gaza sequestrando civis israelenses no sul de Israel. Estima-se em mais de 100 o número de civis israelenses mortos e sequestrados nos ataques desta manhã. Há vídeos horríveis mostrando palestinos executando famílias inteiras dentro das suas casas no sul de… pic.twitter.com/AiZId2Hr6A — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) October 7, 2023





🚨🚨 CENAS FORTÍSSIMAS Israel você um massacre sem precedentes. Terroristas palestinos estão matando sem o menor critério e sem qualquer compaixão. #Israel #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/skMZqutRIZ — Mari (@never_turn_left) October 7, 2023





