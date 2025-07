VÍDEO | Irritado por causa de ar-condicionado, aluno agride professora

Um aluno de 17 anos foi flagrado por imagens de câmeras de segurança desferindo um tapa no rosto de uma professora. O caso aconteceu durante uma aula da 2ª série do ensino Médio, no Colégio Estadual em Tempo Integral de Brumado, no sudoeste da Bahia, na última terça-feira (8).

Na gravação é possível perceber quando os estudantes estão sentados nas carteiras. Em um determinado momento, o aluno vai até a professora e dá um tapa no rosto dela.

Segundo informações, o tapa foi motivado por causa do ar-condicionado da sala. O adolescente queria ligar o ar, porém, a maioria dos alunos queriam que o aparelho ficasse desligado.

O estudante ficou chateado e começou a atrapalhar a aula. A professora pediu que ele se retirasse e antes de deixar a sala, o adolescente bateu na docente.

A Secretaria Estadual de Educação informou que o ato infracional foi registrado na Delegacia de Brumado e o procedimento foi encaminhado para a vara da infância e juventude.

O conselho tutelar, o comitê estadual de segurança nas escola e a família do estudante foram acionados. O aluno será transferido para outra escola de Brumado. A professora, que é concursada, seguirá na unidade.

VÍDEO;