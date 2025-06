VÍDEO | Influencer é assassinada pelo namorado durante noite de reconciliação em motel

Uma jovem identificada como Aladi Johnson, mais conhecida como Tessy, foi brutalmente assassinada e teve o corpo abandonado em um quarto de motel pelo próprio namorado. O crime aconteceu em Avenue, em Gwarinpa, na última terça-feira (17).

O corpo da jovem, encontrado por funcionários do local, estava com as mãos amarrada para trás e tinha sinais de tortura.

Segundo a Polícia do Território da Capital Federal (FCT), Tessy deu entrada no motel na noite anterior, dia 16 de junho, acompanhada de um homem, que foi apontado como seu namorado. Câmeras de segurança registraram o suspeito deixando o local sozinho, sem qualquer sinal da jovem.

Preocupados com o silêncio vindo do quarto, funcionários decidiram fazer uma checagem de rotina na manhã do dia seguinte — e encontraram o corpo da moça estendido na cama, já sem vida. A perícia confirmou que Tessy estava morta e que apresentava sinais claros de ter sido imobilizada.

O caso repercutiu rapidamente nas redes sociais, com vídeos e imagens viralizando e gerando revolta entre internautas, amigos e familiares da vítima. Tessy atuava como influencer nas redes sociais, onde compartilhava seu dia a dia e acumulava seguidores.

Diante da brutalidade do caso, o Comissário de Polícia da FCT, Ajao Adewale, ordenou uma investigação rigorosa e discreta. Em comunicado oficial, a polícia garantiu que está empenhada em identificar e prender o autor do crime. “Estamos trabalhando com todos os recursos disponíveis para levar o responsável à justiça”, afirmou a porta-voz SP Josephine Adeh.

VÍDEO: