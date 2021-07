VÍDEO: Incêndio atinge hospital do Iraque e deixa 66 mortos

Reprodução Até o momento, foram registrados 66 óbitos e mais de 100 feridos

A ala Covid de um hospital localizado em Nassíria, no sul do Iraque , registou um incêndio de grandes proporções na madrugada desta terça-feira (13). O acidente resultou na morte de 66 pessoas e deixou mais de 100 feridas. As informações são da agência Reuters. Veja o vídeo do local no momento da ocorrência:

Over 60 killed as fire breaks out in hospital housing Covid-19 patients in Iraq #Iraq pic.twitter.com/oVXKx4oXs6 — RAZVIPOST (@Razvipost) July 13, 2021

De acordo com informações locais, fontes da área da saúde relatam que o número de óbitos pode ser maior pela quantidade de corpos desaparecidos. Entre os falecidos, encontram-se dois funcionários.

Socorristas e profissionais de saúde carregaram corpos carbonizados para a área externa do hospital . A principal agência de notícias estatal iraquiana relata que as operações de resgate continuam mesmo após o controle do incêndio.

Testemunhas culpam as autoridades locais pelo acidente. De acordo com a multidão no entorno do hospital, houve negligência por parte do poder público.





Este não é o único evento com este perfil já que em abril deste ano, uma explosão foi registrada em outro hospital na seção de tanques de oxigênio . Na ocasião, foram contabilizadas 82 vítimas e 110 feridos.