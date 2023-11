Vídeo | Incêndio atinge fábrica da Cacau Show no Norte do ES

Há registro, segundo o prefeito da cidade, de uma pessoa com ferimentos leves no incêndio que atinge a fábrica no Norte do Espírito Santo

Oincêndio de grandes proporções que atinge a fábrica de chocolates da Cacau Show, em Linhares, na manhã desta terça-feira (07) deixou a estrutura destruída. Segundo informações da prefeitura, há registro de uma pessoa com ferimentos leves.

A vítima, de acordo com o prefeito Bruno Marianelli, passa bem. O município não deu mais detalhes.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Vitória embarcará de helicóptero para o local. Desde às 4h50 da manhã, militares da corporação atuam no combate às chamas.

Segundo a porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitã Andresa, 18 militares atuam no combate às chamas. Equipes de São Mateus e Aracruz foram acionadas e devem reforçar o trabalho na fábrica durante a manhã.

“Estamos com 18 militares atuando ainda na fase de combate as chamas. Nosso chamado inicial foi por volta das 4h40. As 4h50 nossas equipes já estavam no local. Devido ao incêndio ser de grandes proporções, foi solicitado apoio das equipes de São Mateus e Aracruz, que estão se deslocando”, explicou à TV Vitória/Record nesta manhã.

Segundo Andresa, em cerca de duas horas de trabalho, os bombeiros já conseguiram amenizar as chamas. Equipes atuam para evitar que o incêndio não se alastre por áreas da fábrica que ainda não foram atingidas.

O combate não tem previsão de término. A corporação informou que, após a extinção completa das chamas, ainda haverá o trabalho de rescaldo, resfriamento do ambiente para evitar as chamas voltem.

A fábrica em Linhares, no Norte do Espírito Santo, fica no bairro Canivete, às margens da BR-101. Ela foi inaugurada em agosto de 2022 e tem mais de 700 mil metros quadrados.

A reportagem aguarda um posicionamento da Cacau Show.

Vídeo: