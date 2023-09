Vídeo: imagens mostram momento em que homem é morto a tiros em borracharia

O crime ocorreu na noite deste sábado (9) no bairro São Gabriel; Polícia Civil investiga o caso

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que uma dupla, em uma moto, invadiu uma borracharia e matou um homem, de 27 anos, a tiros na noite deste sábado (9), no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte. As informações são de O Tempo.

Um outro homem, de 37 anos, que seria o alvo dos suspeitos, foi baleado na perna e socorrido ao Hospital João XXIII, na capital. O caso é investigado pela polícia, e até o momento ninguém foi preso. Veja o vídeo:

O vídeo mostra um homem de capacete invadindo a borracharia após descer de uma moto. Ele entra no estabelecimento atirando diversas vezes. Os disparos atingem a região do tórax do homem de 27 anos, que fica caído próximo a um amontoado de pneus. Ele chega a movimentar um dos braços, mas não resiste e morre ainda no local.

As imagens mostram que o autor dos disparos deixa a borracharia e volta em seguida. Ele havia ido até o seu comparsa, que ficou na moto do lado de fora, para recarregar a arma. Ao entrar novamente na borracharia, ele é surpreendido pelo homem de 37 anos, que arremessa uma cadeira em sua direção. O suspeito atira por diversas vezes, e um dos disparos acerta o pé do homem de 37 anos.

Em seguida, ele deixa a borracharia e foge com o comparsa que estava na moto. O crime é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais. De acordo com a instituição, uma equipe de investigador e perícia foi deslocada a borracharia para “coletar elementos que irão subsidiar a investigação”. Até o fim da manhã deste domingo (10), ninguém havia sido preso.

O boletim de ocorrência aponta que no momento em que a dupla invadiu a borracharia e começou a atirar, o homem de 27 anos estava em frente ao de 37 anos, que seria o alvo dos suspeitos.

Durante o conflito, o autor dos disparos tentou recarregar a arma. Neste momento, o homem de 37 anos arremessou uma cadeira contra ele, para tentar fugir da borracharia. O suspeito revidou a agressão com um outro disparo, e o tiro acertou a perna deste homem de 37 anos. Em sequência, os suspeitos fugiram do local.

A equipe médica do Samu esteve na borracharia e confirmou a morte do homem de 27 anos. A vítima de 37, atingida com um tiro na perna, foi socorrida para o Hospital João XXIII. O estado de saúde dele é estável.

Testemunhas disseram aos policiais que enquanto um dos suspeitos invadiu a borracharia, o outro ficou do lado de fora acelerando a moto. A intenção era de que o barulho do veículo pudesse inibir o som dos tiros e evitar que vizinhos acionassem a polícia.

Segundo informações das testemunhas, os suspeitos foram até o local com a intenção de matar o homem de 37 anos. A motivação seria uma desavença entre eles.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada a borracharia para iniciar o trabalho de investigação. Os policiais recolheram imagens de um circuito interno de segurança, que devem auxiliar na apuração do crime.

O rabecão também foi mobilizado. O corpo da vítima de 27 anos foi levado para o Instituo Médico Legal (IML). “Até o momento, não houve conduzido à delegacia de plantão”, disse a PCMG em nota.

“Sobre o homicídio ocorrido na noite de ontem (9/9), no bairro São Gabriel, na Capital, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que deslocou equipe de investigador e perícia oficial para coletar elementos que irão subsidiar a investigação.

A vítima, de 37 anos, foi direcionada para atendimento médico hospitalar, e o corpo da vítima, de 27 anos, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal Dr André Roquete (IMLAR) para ser submetido a exames. Até o momento, não houve conduzido à delegacia de plantão. A PCMG apura o caso.”