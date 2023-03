Vídeo: idoso morre após ser atropelado por motorista de ônibus em SP

Reprodução/redes sociais Dalcy, de 73 anos, foi atropelado por ônibus após discussão com motorista





Um idoso teve a morte confirmada nesta quinta-feira (2) após ser atropelado por um motorista de ônibus em São Paulo . O incidente aconteceu no último domingo (26) no bairo do Jardim Tremembé, Zona Norte da cidade.

A vítima de 73 anos, identificada como Dalcy Cangussu, teria discutido com o condutor do veículo da linha Jardim Corisco/Santana, da empresa Sambaíba Transportes Urbanos. O motivo da discussão foi o fato do idoso ter advertido o motorista por ele estar utilizando a máscara facial no queixo.

O relato do filho da vítima dado à Band deu conta de que o motorista não queria permitir o desembarque de Dalcy, que ocorreu somente porque uma outra passageira desceu no ponto.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento exato do incidente. É possivel ver o homem de 73 anos tentando descer do ônibus enquanto as portas fazem o movimento de fechamento. Assim que Dalcy consegue descer, sua mão parece ficar presa entre as portas.

Logo, no momento em que o condutor do veículo (que não teve a identidade revelada) arranca, o idoso perde o equilíbrio e cai na rua. Na sequência, as rodas do ônibus passam por cima das pernas de Cangussu. Duas pessoas que estavam no ponto testemunharam o atropelamento.

Na Zona Norte de Sp idoso é atropelado e ônibus passa por cima das pernas do mesmo após discussão… pic.twitter.com/Xj6sCEyHpz — 𝑵𝒆𝒘𝒔 𝙁50  🇧🇷🇮🇹🇵🇹 (@Fabio_F_50) February 27, 2023





Em nota enviada ao iG, a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o homem morreu após ficar dias internados por conta dos ferimentos causados pelo atropelamento. O motorista será indiciado por homicídio.

“A Polícia Civil esclarece que a vítima, um idoso de 73 anos, faleceu após passar dias internado com ferimentos causados pelo atropelamento que sofreu no último domingo (26), na Rua Elias de Almeida, no bairro do Tremembé, na zona norte da capital. Com a morte da vítima, a natureza criminal será alterada para homicídio. O motorista, de 51 anos, já havia sido indiciado anteriormente”, Disse a SSP em nota.

A SPTrans e a Sambaíba Transportes Urbanos foram procuradas pela reportagem do iG, mas não responderam até o momento da publicação desta matéria.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional