VÍDEO | Idoso desfila de fio dental para seduzir homens casados e quase é agredido

Na pacata manhã de Caxias do Sul (RS) um vovô decidiu “dar uma agitada” na vizinhança com um desfile inusitado na área central da cidade. Entre as ruas Marquês do Herval e Hércules Galó, esse senhorzinho decidiu inovar no visual, vestindo sutiã, fio dental e até uma “perneira” no melhor estilo lingerie fashion.

O episódio, registrado na última segunda-feira (18) por um morador que mal podia acreditar no que via, rapidamente virou a fofoca mais comentado na cidade. O vovô, se sentindo a “novinha do rabetão”, desfilou seu look pra lá de ousado a bordo de um Jac branco.

As más línguas comentaram que os alvos do velhinho eram outros homens inseguros de sua sexualidade. A brincadeira, no entanto, pegou muito mal, inclusive porque o velho estava fazendo suas safadezas em frente a uma escola. A ação foi rapidamente repudiada e logo o idoso levou um grande ralho de um pai de família, que indignado, colocou o sem vergonha pra correr.

As imagens, capturadas pelo morador indignado com a situação, revelam o indivíduo dentro de um veículo Jac branco. De acordo com informações preliminares, essa não é a primeira vez que o homem é avistado desta forma pela cidade. Já foi emitido um alerta, e ele foi advertido de que, se for visto novamente no local, poderá ser alvo de agressão física.

A revolta da comunidade diante do acontecimento reincidente e perturbador foi grande. Pais e moradores locais expressam sua preocupação com a segurança na área, exigindo uma resposta rápida das autoridades. Até o momento, o caso não foi oficialmente registrado na Delegacia de Polícia, mas a comoção nas redes sociais e a indignação dos residentes podem pressionar por uma ação imediata por parte das autoridades competentes.

Vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FA NOTÍCIAS (@fanoticias)