VÍDEO | Idoso de 70 anos é espancado a pauladas por motoboy

Motoclista fugiu do local da agressão e vítima foi encaminhada ao hospital

Um idoso de 70 anos foi atingido a pauladas por um motoboy na manhã desta quarta-feira (26), em Anchieta. A vítima sofreu ferimentos nas pernas, joelhos e cotovelos, além de um corte profundo na região da cabeça. As informações são do Tribuna Notícias 1ª edição

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito começou a agressão após o idoso se aproximar do motociclista ao perceber que ele chegou perto de uma mulher com um pedaço de madeira em mãos.

A cena foi registrada por vizinhos. Veja abaixo:

Conforme relatos da família vítima, ambos são vizinhos, e o idoso e sua mulher criam uma das filhas do agressor desde bebê e possuem uma relação próxima com os demais filhos do suspeito.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal, que investiga a agressão. O motoboy ainda não foi localizado.