VÍDEO I Touro persegue homem, entra na pista e pula em cima de carro de luxo

Homem conseguiu se esquivar do golpe do touro, mas o peso do animal amassou o teto e quebrou o vidro traseiro do carro de luxo

Na manhã desta sexta-feira (11), um touro acertou uma BMW avaliada em mais de R$ 300 mil em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O incidente aconteceu na avenida Rebouças, ao lado de um bairro com condomínios na zona sul da cidade. O animal pulou em cima do veículo enquanto perseguia um homem com um boné.

O homem conseguiu se esquivar do golpe do touro, mas o peso do animal amassou o teto e quebrou o vidro traseiro do carro de luxo. No banco de trás estava sentada uma criança de 5 anos, mas não houve feridos, de acordo com informações da EPTV, afiliada da rede Globo no interior paulista.

A cena foi gravada pela produtora de eventos Paula Zeotti, que dirigia outro automóvel e estava parada atrás da BMW destruída. O veículo também foi atingido pelo animal. A gravação mostra que o trânsito estava lento justamente por conta do animal solto na pista. “E eu acho que teve um acidente com ele aqui”, diz ela no vídeo.

Segundos depois, é possível ver um cachorro preto correndo em direção ao touro que estava parado próximo a uma cerca. O animal avança na direção contrária, invade a pista e investe contra os carros.

“Meu Deus. Tudo que eu precisava. Como vou explicar que um touro pulou no meu carro”, comenta Zeotti, que documentou a ação com uma câmera. Em seguida, vários motoristas saem do carro e vão até a BMW atingida. O touro escapou.

VÍDEO: