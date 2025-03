VÍDEO | Homem vai parar na emergência com ”cenourão” enfiado no ânus

Um homem deu entrada no pronto-socorro com uma cenoura de aproximadamente 20 cm introduzida no reto. O caso inusitado envolvendo o legume ocorreu nos Estados Unidos.

O homem recebeu o atendimento, no entanto não soube explicar como a cenoura foi parar lá. De acordo com o código de ética médica, mais informações sobre a identidade do paciente não podem ser divulgados sem autorização.

O caso foi revelado por um médico anestesista nas redes sociais. “Procedimento cirúrgico concluído. Salvamos uma cenoura! Parem de colocar objetos estranhos no ânus”, escreveu Peter E.

Casos como esses são bastante comuns. Recentemente um homem de 60 anos deu entrada no hospital com um objeto de quase 1 metro de comprimento introduzido em seu próprio ânus em João Pessoa.

Um colombiano de 53 anos chegou a ser hospitalizado com dores intensas na região retal. No exame de imagem foi possível perceber que se tratava de uma lâmpada no ânus do paciente.

Na França, um idoso fez com que um hospital fosse esvaziado após chegar ao local com um projétil de artilharia preso na região anal. Após a avaliação de especialistas no artefato, os médicos conseguiram fazer a remoção através de cirurgia.

Um motorista por aplicativo foi registrado em vídeo, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ), correndo de um lado para o outro da via depois de ficar com a alavanca do câmbio do carro presa ao ânus. O homem foi encaminhado para o hospital para fazer a retirada do objeto.

Um iraniano introduziu um desodorante na região anal e precisou passar por cirurgia de emergência. O objeto, inserido pelo homem, se perdeu dentro do ânus e foi parar no aparelho digestivo, causando dores intensas e necessitando de cirurgia de emergência.

Um adolescente australiano de 14 anos, precisou tomar 1 litro de laxante para expelir uma bola de golfe que ficou preso no cólon sigmóide, a última parte do intestino grosso, que se conecta ao reto. Os médicos tiveram diversas tentativas de tirar a bola com equipamentos como ventosa, rede médica, pinça e cateter de balão, mas o amanho, formato esférico, pressão e cavidade do órgão atrapalharam a remoção.

Homem precisou usar bolsa de colostomia por três meses, após inserir um copo de metal no ânus e precisar passar por cirurgia de remoção, que resultou no corte de um pedaço do intestino. O objeto de 14 centímetros de comprimento e 7 de diâmetro foi introduzido pelo homem após uma bebedeira.

VÍDEO:

Surgical procedure concluded. We saved a carrot! Stop putting foreign objects down your anuses! 🙄 pic.twitter.com/ldCzTAl9Bc — Peter E. (@efe_edwards) March 13, 2025