VÍDEO | Homem toca fogo em metrô lotado após esposa pedir o divórcio

Um homem ateou fogo em um metrô lotado na Coreia do Sul. Imagens de câmeras de segurança divulgadas pelo Ministério Público do Distrito Sul de Seul mostraram o momento exato do ataque.

O vídeo mostra pessoas fugindo após o suspeito ter encharcado o chão de um vagão da Linha 5 do Metrô de Seul com líquido inflamável antes de atear fogo.

É possível ver uma passageira que tentava escapar, escorregando e caindo no chão segundos antes do incêndio começar. A fumaça se espalha para um vagão lotado ao lado, enquanto as pessoas escapam pelas portas.

Ao menos seis ficaram feridos, segundo o Ministério Público. Nenhuma morte foi relatada.

Os investigadores disseram que o suspeito, movido por delírios sobre uma decisão de divórcio, planejou meticulosamente o crime comprando gasolina, se desfazendo dos bens e explorando as principais estações de metrô de Seul no dia anterior ao ataque.

O Ministério Público informou na terça-feira (25) que indiciou o homem de 67 anos por tentativa de homicídio e incêndio criminoso.

O último grande caso em um sistema de metrô sul-coreano ocorreu em 2003, quando 192 pessoas morreram em um incêndio no metrô da cidade de Daegu, o que levou a grandes melhorias na segurança.

