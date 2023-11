Vídeo | Homem tenta estuprar vendedora em loja de colchões; cenas fortes

Vítima reagiu e conseguiu impedir que abusador se trancasse com ela dentro de banheiro de estabelecimento na zona sul da cidade

Uma vendedora de uma loja de colchões na região de Interlagos, zona sul de São Paulo, teve um estreito escape de uma tentativa de estupro na tarde do último sábado (18/11). O agressor a surpreendeu enquanto ela estava distraída, utilizando o celular dentro do estabelecimento.

O agressor adentrou à loja sem ser percebido e arrastou violentamente a vítima para fora do alcance de possíveis testemunhas. Conduziu-a a um pequeno cômodo, onde tentou perpetrar o ato violento. No entanto, a vítima resistiu intensamente, gritando tão alto que o agressor desistiu e deixou o local.

Até a divulgação desta reportagem, o criminoso permanecia em liberdade. Uma câmera de monitoramento registrou a abordagem violenta do criminoso, que estava sozinho com a vítima no estabelecimento.

As imagens mostram que ele pega a funcionária pelo braço e a conduz com agressividade até um lavabo da loja, onde joga a moça no chão. O criminoso abre a porta de um banheiro, onde tenta sem sucesso fazer com que a vítima entre.

Mesmo caída no chão, ela resiste, usando as pernas. Durante a luta, objetos caem no chão e se quebram. A todo momento, a vítima grita para o homem sair de perto dela. É possível ouvi-la dizer que não iria entrar no banheiro com o criminoso. A abordagem dura pouco mais de 30 segundos.

Polícia identifica homem

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo afirmou na tarde desta sexta-feira (24/11), que policiais do 99º DP (Campo Grande) estão à procura do criminoso, cuja identidade não foi informada. “Demais detalhes serão preservados por conta da natureza da ocorrência”, afirmou a pasta.

Vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FA NOTÍCIAS (@fanoticias)