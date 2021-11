VÍDEO: Homem sofre queda em voo de parapente em Niterói

Reprodução Homem sofre queda em voo de parapente em Niterói

Um homem de 48 anos sofreu ferimentos graves ao perder o controle de um parapente e cair em Niterói, na Região Metropolitana do rio. O acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (18), no bairro Charitas, na Zona Sul do município, após ele ter saltando da rampa de voo do Parque da Cidade. [Veja o vídeo abaixo]

“Homem fica ferido após queda de parapente em Niterói, na Região Metropolitana do Rio” Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima. #ODia pic.twitter.com/IDDf7YfOTm — Jornal O Dia (@jornalodia) November 18, 2021





Uma moradora do bairro registrou o acidente através das câmeras do celular. Na imagem, é possível perceber que o piloto perde o controle do voo e o parapente gira em frente aos prédios. Em seguida, uma rajada de vento joga o equipamento de voo na direção da rede elétrica.

A vitima recebeu atendimento inicial das pessoas que passavam pela rua. Em seguida, paramédicos do Corpo de Bombeiros foram acionados e prestaram os primeiros socorros.

Por conta da gravidade dos ferimento, o homem foi levado em caráter emergencial para o Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói. Seu estádio de saúde não foi divulgado.