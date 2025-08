VÍDEO | Homem se pronuncia após viralizar com cenoura presa nas partes íntimas

Segundo seu pronunciamento em vídeo publicado, o fato afetou gravemente sua dignidade e saúde mental.

O homem que viralizou chegando em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará na última terça-feira (29), com uma cenoura inserida em seu ânus, se pronuncia após o vídeo viralizar nas redes sociais

O indivíduo, que se chama Erivelton, usou as redes sociais para rebater o boato que viralizou. No dia, ele foi filmado chegando à unidade em estado de desespero, e teve sua imagem associada a uma versão falsa: de que teria ido para retirar a verdura.

A filmagem circulou nas redes com legendas em tom de deboche e informações completamente distorcidas.

Segundo Erivelton, em vídeo publicado para se pronunciar sobre o ocorrido, o fato afetou gravemente sua dignidade e saúde mental.

“Isso tudo é mentira, é calúnia. Eu nunca coloquei nada no meu corpo, como foi inventado”, declarou

Ele ainda explica que, no dia da gravação, estava em casa lavando roupas quando começou a sentir dores intensas na região do abdômen, o que o levou a procurar auxílio médico.

E ainda desabafa dizendo que a crise de dor teria causado um surto psicológico, agravando seu estado emocional e físico.“A dor foi tão grande que eu surtei, e alguém que não sabia o que estava acontecendo me filmou e espalhou isso como se fosse verdade”, desabafou.

O caso reacende o debate sobre os limites da exposição de pessoas em momentos de vulnerabilidade e o uso irresponsável das redes sociais, que podem transformar boatos em linchamentos virtuais, com sérias consequências para os envolvidos.

VÍDEO: