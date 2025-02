VÍDEO | Homem se dá mal após encomendar esfregão recheado de maconha via Sedex

Ao analisar as mensagens de celular, a PCDF constatou que o homem atuava com a comercialização de drogas

Um homem foi preso após ter encomendado maconha via Sedex. Ele foi detido na casa dele, em Samambaia, na tarde dessa quinta-feira (27/2). A equipe de inteligência dos Correios, com apoio da Receita Federal e de cães farejadores, achou as drogas quando o pacote passou na esteira do raio X. Os entorpecentes vieram de Curitiba (PR).

A informação foi repassada aos policiais civis da 15ª DP (Ceilândia Norte). No local onde a encomenda ia ser entregue, os agentes abordaram o homem e, na casa dele, o pacote foi aberto na frente da irmã do suspeito.

A encomenda aparentava ser um esfregão rotativo, mas, dentro da caixa, os policiais encontraram uma grande porção de maconha. Questionado, o homem disse que era para consumo próprio.

Os agentes tiveram acesso as mensagens do celular dele. Ao analisar as conversar, ficou confirmado que o investigado atuava na comercialização de drogas.

No quarto dele, os policiais civis encontraram um pote de vidro com maconha. O homem foi preso e está a disposição da Justiça.

