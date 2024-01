VÍDEO | Homem salva namorada e é atropelado na faixa de pedestres

Vítima empurra a namorada para salvá-la de carro em alta velocidade, mas acaba atingido pelo veículo

Um homem, de 27 anos, foi atropelado na faixa de pedestres após salvar a namorada de um carro em alta velocidade. Ambos atravessavam a rua quando o carro veio na direção dos dois.

Quando vê o veículo, ele imediatamente empurra a mulher para salvá-la, mas acaba atingido pelo veículo. O caso aconteceu em Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, e foi registrado por câmeras de segurança.

Ele foi encaminhado para um hospital da região e está sob cuidados intensivos. De acordo com familiares, o motorista não prestou socorro no momento do acidente, mas compareceu ao hospital cerca de 5 horas depois para ver o estado da vítima. As informações são do R7.

VÍDEO: