Vídeo: ‘Homem que não chupa o periquito é covarde’, diz Gusttavo Lima

A musa fitness esquentou o clima nas redes sociais

Na tarde desta quinta-feira (09), Gracyanne Barbosa mais uma vez abalou o psicológico de seus seguidores ao posta um vídeo em seu perfil do Instagram.

No vídeo, a musa fitness surgiu usando um look de carnaval, ostentando sua beleza e boa forma. “Já que hoje é dia de sambar com a minha @uniaodailha dá só uma espiada nesse antes de ir pra quadra”, escreveu na legenda da publicação.

O vídeo compartilhado por Gracyanne recebeu mais de 148 mil visualizações e colecionou elogios de fãs e outras celebridades.

“Eu sou suspeito pra falar porque eu adoro você, mas que você tá belíssima você esta! Hehe! Vai lacrar na Sapucaí!!!”, comentou um seguidora. “Nível de Perfeição detectado”, escreveu outra. “Musa quando eu crescer quero ser igual a você! Diva!!”, afirmou outra.