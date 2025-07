VÍDEO | Homem provoca ex com faca antes de ser morto; mulher alega defesa

A mulher informou que o homem a ameaçava com uma faca e que levaria o filho deles embora

Uma mulher deu uma facada e matou o ex-companheiro, que estava com o filho de 11 meses no braço. Imagens de câmeras de segurança mostram que, antes do crime, o rapaz estava provocando a ex-mulher encostando uma faca na perna dela. O crime ocorreu em Pernambuco, na última quinta-feira (26).

No vídeo é possível perceber que o ex-casal está na sala de casa, onde estava, ainda, outra criança, que também é filho da mulher. A gravação mostra quando o homem enconsta a ponta de uma faca na perna da ex.

Em seguida, os dois começam a discutir. O homem estava com o filho de 11 meses no colo e a mulher já estava com uma faca pequena na mão. A suspeita dá uma facada no peito do homem que corre para fora da casa.

Os nomes dos envolvidos não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Em nota, uma unidade de saúde informou que ele teve um “quadro de parada cardiorrespiratória após sofrer lesão por arma branca”.

A mulher foi presa em flagrante e, em audiência de custódia, além de alegar legítima defesa. Ela foi posta em prisão domiciliar pela Justiça, por ser mãe de criança com menos de 6 anos.

De acordo com defesa dela, a mulher sofria ameaças de morte pelo ex com uma faca, ela o esfaqueou quando ele ameaçou que levaria o filho dos dois embora e que a ação dela foi “sem qualquer intenção de provocar a morte”.

A Polícia Civil registrou o crime no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Ao converter o flagrante em prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) considerou o seguinte:

“A autuada declarou que nunca pretendeu matar a vítima e que o golpe de faca foi desferido em legítima defesa própria e de seu filho menor, temendo pela vida de ambos, informando ter sido um relacionamento conturbado”, afirmou a juíza Mirna dos Anjos Gusmão no termo de audiência de custódia disponível no site do TJPE.

