Vídeo | Homem pelado causa transtornos nas ruas no Espírito Santo

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, o homem aparece com ferimentos pelo corpo, arremessando uma bicicleta contra os carros, efetuando socos na lataria e destruindo os retrovisores dos veículos, mostra o momento em que o homem “troca socos” com um popular, que consegue derrubá-lo e imobilizá-lo, moradores acionaram a Polícia Militar para conter o sujeito, mas ele escapou da abordagem inicialmente.

Entretanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado controlou a situação e prestou atendimento.

