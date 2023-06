VÍDEO | Homem pelado ataca vizinhos com faca em condomínio

A Polícia Militar prendeu na terça-feira (6) um homem que correu pelado atrás de vizinhos com uma faca na mão, em Cubatão, na Baixada Santista. O suspeito, de 37 anos, já havia esfaqueado anteriormente um idoso de 62 anos.

As imagens das câmeras de segurança do condomínio flagraram o momento em que o agressor pelado discute com um casal. Em seguida, o suspeito começa a perseguir o homem e a mulher, que tentam se esconder em uma escada.

Ao vivo no #BalançoGeral: homem nú é flagrado correndo atrás de uma mulher dentro de condomínio. ➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/EsiKDUNakY pic.twitter.com/bNKDm4P0LQ — Balanço Geral (@balancogeral) June 7, 2023

O homem pelado consegue quebrar a porta e sobe os degraus atrás do casal. Momentos depois, os três rolam a escada em luta corporal, com a mulher já em posse da faca.

O homem e a mulher conseguem imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar, que o prendeu em flagrante por tentativa de homicídio.

Segundo informações antes de discutir com o casal, o homem pelado já havia atacado um vizinho de 62 anos. O idoso foi encontrado na calçada do prédio e foi levado ao hospital com diversos ferimentos causados por arma branca.