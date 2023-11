Vídeo | Homem morre após carro ficar prensado entre duas carretas

Princípio de incêndio chegou a ser registrado no automóvel, mas motoristas controlaram as chamas

Um homem morreu em um grave acidente envolvendo um veículo de passeio e duas carretas na BR-259, próximo a Conselheiro Pena, na região do Rio Doce, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (30 de novembro). Após a batida, um dos automóveis pegou fogo. As informações são de O Tempo.

O Corpo de Bombeiros informou que o motorista do carro bateu de frente com uma carreta que transportava pedras. Uma outra, que vinha na sequência, não conseguiu desviar e bateu na traseira do veículo prensando-o entre as duas carretas.

A morte do motorista do carro de passeio foi constatada na rodovia federal. Um princípio de incêndio foi registrado no veículo. A vítima não foi carbonizada, pois motoristas conseguiram controlar os focos de incêndio utilizando extintores.

O motorista de uma das carretas foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O estado de saúde não foi divulgado. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe na BR-259.

Vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FA NOTÍCIAS (@fanoticias)