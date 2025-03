VÍDEO | Homem morre afogado durante batismo religioso

A vítima participava do ritual organizado por uma igreja evangélica

Um homem identificado como Miguel Sut, de 45 anos, morreu afogado no último domingo (23), em San Lucas Tolimán, na Guatemala, durante uma cerimônia de batismo religioso realizada em um lago da região.

A vítima participava do ritual organizado por uma igreja evangélica, juntamente com outros fiéis. Segundo relatos divulgados pelo jornal El Imparcial, cerca de dez pessoas estavam presentes na cerimônia quando o acidente aconteceu.

Testemunhas informaram que Miguel teria escorregado durante o batismo e, ao perder o equilíbrio, não conseguiu se reerguer. Apesar das tentativas de resgate realizadas por outros participantes da cerimônia, ele acabou se afogando.

O corpo da vítima foi localizado e retirado do lago com a ajuda de vizinhos, barqueiros e bombeiros voluntários. As autoridades locais estão conduzindo uma investigação para esclarecer as condições de segurança do local e os detalhes que levaram à tragédia.

As investigações seguirão para apurar se houve negligência ou falha na segurança durante o evento.

VÍDEOS: