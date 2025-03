VÍDEO | Homem leva facada nas costas durante briga

Os pais também levaram choques e ficaram feridos

Um homem identificado como Osvaldo Rodrigues Mescouto do Rosário foi atingido por uma facada nas costas na tarde deste domingo (16/03), durante uma briga ocorrida na Vila do Treme, no município de Bragança, nordeste do Pará. A lâmina ficou cravada nas costas da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santo Antônio.

A Polícia Militar foi acionada logo após o ocorrido e prendeu em flagrante o suspeito do crime, Abrão Furtado Mescouto, encontrado nas proximidades de sua residência. O acusado apresentava lesões na boca e um hematoma no pescoço, e alegou que os ferimentos teriam sido causados pela vítima durante o confronto.

Abrão foi conduzido à delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. A motivação da briga ainda não foi divulgada, e o caso segue sob investigação pelas autoridades locais.

Não há atualizações sobre o estado de saúde de Osvaldo até o momento.

