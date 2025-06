VÍDEO | Homem invade palco e agride criança de 4 anos em festa junina

Pai de outra criança invadiu palco e atacou menino durante apresentação infantil; ele também teria agredido uma policial civil que deu voz de prisão

Um homem de 41 anos está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por agredir uma criança de quatro anos durante festa junina de um colégio em Vicente Pires. O incidente ocorreu no domingo (15), quando o agressor, pai de um dos alunos participantes da apresentação, invadiu o palco após um desentendimento entre as crianças.

A agressão aconteceu durante apresentação de um grupo de alunos com idade entre três e quatro anos. Segundo informações do g1, o pai atacou o menino que, supostamente, havia enfiado o dedo no olho de outra criança. Em depoimento à polícia, o agressor declarou que “perdeu o controle” ao ver a interação entre as crianças.

Registros do incidente mostram que o homem derrubou o garoto no chão e o segurou pelo pescoço, causando choro e susto na criança. Um segundo homem interveio na situação e empurrou o agressor do palco.

Além de atacar o menino, o pai também teria agredido uma policial civil presente no local, que deu voz de prisão a ele. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi chamada e conduziu os envolvidos para o 8º Departamento de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Ainda segundo o g1, o colégio envolvido informou que a família do agressor não permanecerá vinculada à instituição. Em nota oficial, a escola manifestou tristeza com o ocorrido, repudiando o caso de agressão e anunciando novas medidas de segurança no ambiente escolar.

VÍDEO: