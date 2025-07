VÍDEO | Homem incendeia carro da namorada após flagrante de traição

Um caso de fúria e vingança chocou Curitiba no último fim de semana. Após flagrar a namorada beijando outro homem em uma festa rave, um indivíduo tomou uma atitude extrema: incendiou o carro da companheira. O incidente, ocorrido em meio a uma discussão acalorada, escalou rapidamente para um ato de destruição que agora é alvo de investigação policial.

A descoberta da traição aconteceu em uma rave na capital paranaense, onde o casal mantinha um relacionamento de aproximadamente um ano. Desconfiado do comportamento da namorada, que se ausentava frequentemente, o homem decidiu procurá-la. Foi então que se deparou com a cena do beijo, registrando o momento com seu celular antes de confrontar o casal.

A situação rapidamente se transformou em uma briga física entre o homem traído e o amante. Em meio à confusão, o rapaz, de posse da chave do carro da namorada, tomou uma decisão drástica: dirigiu-se do bairro Pinhais até o Bairro Alto, na região metropolitana de Curitiba, onde consumou sua vingança.

