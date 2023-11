Vídeo | Homem filma cãibra e cena viraliza na internet; conheça causas e como evitar

Episódios de dor intensa podem ser evitados com simples mudanças no estilo de vida

Um vídeo, publicado recentemente em uma rede social, viralizou ao registrar o exato momento em que um homem passava por uma forte crise de cãibra. Caracterizada por espasmos musculares involuntários e repentinos, costumam provocar muita dor.

Até o início da tarde desta quinta-feira (9), a postagem já registrava mais de 31 milhões de visualizações. Comentários e relatos de pessoas que passaram pela mesma situação somam um total de 48.300.

Vídeo:

A imagem impressiona, porém, é importante destacar que, quadros assim, são mais comuns do que se imagina. De fato, as cãibras musculares são uma sensação desconfortável. Essas contrações musculares súbitas, involuntárias e bastante dolorosas podem ocorrer a qualquer momento.

Porém, entender as causas e aprender a evitá-las é fundamental para manter os músculos saudáveis e livres de desconforto. Nesta matéria, exploraremos o que são as cãibras, as principais causas por trás delas e como preveni-las.

O que é uma cãibra?

Relembrando, a cãibra muscular é uma contração intensa e dolorosa de um músculo que geralmente ocorre de forma repentina e involuntária. Ela pode afetar qualquer grupo muscular, mas é mais comum nas pernas e pés.

Essas contrações podem durar de alguns segundos a minutos.

Conheça as causas das cãibras musculares:

– Fadiga muscular: a fadiga de um músculo devido ao esforço excessivo é uma das principais causas de cãibras;

– Desidratação: a falta de líquidos no corpo pode levar à desidratação, tornando os músculos mais propensos a cãibras;

– Deficiências nutricionais: a falta de minerais como potássio, cálcio e magnésio no organismo pode desencadear cãibras;

– Exercício inadequado: a falta de alongamento e aquecimento antes do exercício pode predispor a cãibras;

– Alterações na circulação sanguínea: problemas circulatórios, como insuficiência venosa, podem aumentar o risco de cãibras.

6 dicas para evitar cãibras musculares:

Existem várias maneiras de evitar ser vítima de uma cãibra nada agradável. Veja algumas

1. Hidratação adequada: beba água suficiente ao longo do dia, especialmente durante a atividade física;

2. Consuma alimentos ricos em minerais: Inclua na dieta alimentos como bananas, laranja, leite e nozes para obter potássio, cálcio e magnésio.

3. Faça alongamentos: antes e após o exercício, faça alongamentos suaves para evitar a tensão muscular;

4. Evite o excesso de esforço: não exagere no exercício; respeite os limites do seu corpo;

5. Use roupas adequadas: vestuário confortável e adequado para o clima pode prevenir cãibras relacionadas à temperatura;

6. Considere suplementos: em casos de deficiências nutricionais, consulte um profissional de saúde sobre a suplementação.

Como tratar a cãibra

No caso de ser pego de surpresa com uma cãibra, comece massageando a área afetada suavemente, com movimentos circulares. Isso pode contribuir para o alívio da dor.

No caso dela acontecer na panturrilha, o ideal é alongar a musculatura puxando a ponta do pé para trás. Ingerir água e sais minerais também ajuda a controlar o processo.

Quando procurar um médico

Embora as cãibras musculares aconteçam com certa frequência, em sua maioria, inofensivas, elas podem causar uma grande desconforto. Adotar uma rotina saudável, tanto em exercícios quanto na alimentação e o consumo adequado de água, pode ajudar a reduzir os episódios.

Vale destacar que, no caso das cãibras se manifestarem de forma recorrente e em sua forma mais grave, o indicado é sempre buscar orientação médica para descartar condições mais sérias.

Segundo especialistas, entre as inúmeras causas das cãibras, também estão o diabetes, doenças renais, doenças neurológicas, como Parkinson, por exemplo.