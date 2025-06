VÍDEO | Homem em bar é executado a tiros por ocupantes de carro

Crime aconteceu na noite de sábado (14), no bairro Coqueiro; vítima tinha antecedentes por tráfico e estelionato.

Um homem de 40 anos foi morto a tiros na noite do último sábado (14) em Itapipoca, no interior do Ceará. Ele estava em um bar, em uma mesa próximo à pista, quando um carro parou e disparou contra a vítima.

Câmeras de segurança registraram um carro branco se aproximando e parando ao lado da vítima. Sem descer do veículo, os ocupantes dispararam várias vezes com arma de fogo. A vítima morreu no local antes de receber socorro.

O bar estava cheio e os outros clientes correram quando ouviram os tiros.

vítima tinha antecedentes criminais

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, estelionato e tentativa de estelionato. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional de Itapipoca, com apoio da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Até o momento, os suspeitos não foram identificados e seguem foragidos. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a motivação do crime e localizar os autores.

