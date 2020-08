VÍDEO | Homem é preso após tentar matar filho de 10 anos em São Mateus

A mãe da criança informou que prestou socorro ao seu filho, levando-o para o Hospital Roberto Silvares em próprio veículo

Um homem foi preso após tentar matar o próprio filho de 10 anos com golpes de faca no Bairro Vitória, na manhã desta segunda-feira (17) em São Mateus, no Norte do Estado.

A Polícia Militar foi acionada e de acordo com as informações passadas pela Assessoria de Comunicação do 13º Batalhão o menor sofreu ferimentos em várias partes do corpo, mas não corre risco de morte.

A mãe da criança informou que prestou socorro ao seu filho, levando-o para o Hospital Roberto Silvares em próprio veículo.

Os militares realizaram buscas e conseguiram prender o acusado e que foi encaminhado e entregue às autoridades na 18ª Delegacia Regional de São Mateus.

VÍDEO DO MOMENTO DA PRISÃO DO ACUSADO: