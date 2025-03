VÍDEO | Homem é preso após espancar esposa dentro de mercadinho

O proprietário do mercadinho correu para fora do estabelecimento e acionou a polícia

Um homem foi preso em flagrante após agredir violentamente sua esposa na noite desta segunda-feira (10), dentro de um mercadinho na Alameda Barão de Limeira, em Campos Elíseos, região central de São Paulo. O crime, registrado por câmeras de segurança do estabelecimento, mostra cenas de extrema brutalidade.

As imagens captadas revelam o momento em que o homem entra no estabelecimento visivelmente furioso e desfere diversos socos na cabeça da esposa, que trajava um vestido bege. A vítima tentou se proteger pelos corredores do mercado, mas acabou sendo derrubada e continuou a ser espancada no chão.

Uma amiga da mulher, vestindo top preto e saia vermelha, tentou intervir na agressão, mas teve os cabelos puxados pelo agressor. Um funcionário do mercado também tentou dialogar com o homem, mas foi empurrado violentamente.

Diante da gravidade da situação, o proprietário do mercadinho correu para fora do estabelecimento e acionou uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que fazia patrulhamento na Praça Júlio de Mesquita, localizada em frente ao local. Os agentes chegaram rapidamente e flagraram o agressor ainda desferindo golpes contra a vítima.

Ao perceber a chegada dos guardas, o homem tentou fugir, mas foi contido por um agente que aguardava na área externa do mercado. Ele foi imediatamente detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde permanece à disposição da Justiça.

VÍDEO: