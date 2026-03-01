Connect with us

VÍDEO | Homem é morto com tiro na cabeça em bar; bala atravessa e atinge mulher no ES

Published

5 horas ago

on

Momento que Luciano da Silva Oliveira, de 34 anos, é assassinado Crédito: Câmera de segurança

Um homem de 34 anos, identificado como Luciano da Silva Oliveira, foi assassinado a tiros na noite de sábado (28) em um bar na Avenida Central, bairro Jardim Tropical, na Serra.

O disparo que matou a vítima atravessou o corpo e atingiu no braço uma mulher de 54 anos que estava sentada em outra mesa do estabelecimento. O crime ocorreu por volta das 22h02.

Dinâmica do crime

Imagens de câmeras de segurança mostram que:

  • um homem de boné se aproxima pela calçada

  • vai diretamente até Luciano

  • efetua um disparo na cabeça da vítima

  • tenta novos tiros, mas a arma falha

No momento do ataque, Luciano estava ao lado de uma bebê, apontada por testemunhas como sendo sua filha. A criança não foi atingida.

Mulher ferida

A cliente baleada no braço foi socorrida para a UPA de Carapina e já recebeu alta, segundo a Polícia Militar.

O que foi encontrado

Durante buscas no corpo da vítima, a PM informou que localizou:

  • uma pistola 9mm com 15 munições

  • R$ 800 em dinheiro

Informações anônimas apontam que Luciano teria suposto envolvimento com o tráfico no bairro Eldorado. Ele já teria passagem pelo sistema prisional.

Investigação

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para necropsia.

 Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181

VÍDEO:

