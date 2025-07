VÍDEO | Homem é flagrado abusando de cachorra

Um vídeo que circula nas redes sociais causou revolta em Tefé, no interior do Amazonas, ao mostrar um homem, ainda não identificado, estuprando uma cadela em uma área de palafitas de um bairro da cidade.

Nas imagens, o indivíduo aparece sentado em frente a uma casa, manipulando as partes íntimas do animal, que não demonstra reação. Moradores que tiveram acesso ao vídeo também relataram a possível presença de uma criança próxima ao local, o que agrava ainda mais a situação.

A Polícia Militar do Amazonas foi acionada e já está a par do caso. A corporação reforça a importância da colaboração da população para a localização do suspeito, por meio dos canais de denúncia Disque 181 e 190, garantindo o sigilo das informações.

O caso tem gerado grande repercussão nas redes sociais, com a participação de organizações de proteção animal e defensores dos direitos dos animais, que pedem uma investigação rápida e rigorosa para punir o responsável.

A Polícia Civil do Amazonas informou que vai investigar o caso como crime de maus-tratos com agravantes, conforme previsto na Lei Federal nº 9.605/98, que estabelece punições para quem pratica abuso, maus-tratos ou mutilação contra animais, especialmente quando provocam lesões graves ou a morte.

Até o momento, o suspeito não foi localizado e as autoridades continuam as buscas. A população segue mobilizada em protesto contra o abuso e pela proteção dos animais no município.

VÍDEO: