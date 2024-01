VÍDEO | Homem é arremessado durante capotamento em ladeira no Noroeste do ES

Acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, motorista sofreu escoriações pelo corpo e precisou ser levado para hospital

A imagem é impressionante. Em uma ladeira estreita no bairro Vila Landinha, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, um carro ficou sem freio, perdeu o controle e capotou duas vezes. Durante os “giros”, um dos ocupantes é arremessado para fora do veículo. O acidente aconteceu na manhã dessa terça-feira (23), pouco antes das 7h.

É possível ver no vídeo que o Chevrolet Celta tem dois ocupantes. Um homem que estava no banco do carona é projetado para fora do mesmo após a porta se abrir depois do primeiro capotamento. Por pouco ele não foi esmagado pelo carro que seguiu capotando rua abaixo. O motorista conseguiu sair do automóvel apenas quando ele parou de vez, ao encostar em um muro.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para a ocorrência e encontrou o motorista recebendo apoio dos moradores. No entanto, não foi divulgado o estado de saúde do homem que estava no carona.