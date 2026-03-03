VÍDEO | Homem é agredido brutalmente após dar carona para agressores

O homem contou à polícia que, ao se recusar a seguir para outro caminho solicitado pelos ocupantes, ele foi atacado

Câmeras de vigilância registraram quando um homem, 50, foi brutalmente espancado após dar carona a duas pessoas na Fercal (DF), na manhã do último sábado (28). A vítima foi encontrada caída nas proximidades de uma padaria, com ferimentos no rosto e diversas escoriações pelo corpo.

Conforme as informações, o homem contou à polícia que, ao se recusar a seguir para outro caminho solicitado pelos ocupantes do carro, ele foi atacado.

O motorista conseguiu fugir e foi até uma padaria em busca de socorro. Um dos agressores chegou a usar um objeto perfurocortante para golpear a vítima, segundo a ocorrência policial.

A gravação mostra o homem com as mãos para cima dentro da padaria, possivelmente pedindo ajuda, e é agredido.

O agressor cobriu o rosto com uma blusa e deu um chute na vítima, que continua sendo espancada brutalmente. Funcionários e clientes saíram correndo do local assustados com as agressões.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros no local. Apesar da gravidade das lesões, o homem estava consciente e foi encaminhado a um hospital.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

VÍDEO:

*As informações são D24Am

📲 Curtiu essa notícia? Siga o FA NOTÍCIAS

No Twitter, Facebook e Instagram.

Entre nos grupos WhatsApp e Telegram!

Venha participar do nosso canal de notícias no WhatsApp