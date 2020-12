VÍDEO: Homem é agredido após defender mulher assediada no DF

Reprodução/Metrópoles Gravação da câmera de segurança mostra o momento em que vítima é agredida após defender mulher assediada

As câmeras de segurança de uma loja especializada em aquários registraram o momento em que um servidor do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal ameaça, armado, um homem que teria tentado defender uma mulher vítima de assédio . Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na sexta-feira (19).

Em depoimento, o programador Jair Reis Cânhate, de 25 anos, disse que aguardava na fila para comprar um bilhete de metrô na Estação da Praça do Relógio, em Taguatinga, quando o suspeito, supostamente, passou a mão nas costas de uma mulher que estava no guichê. De acordo com o portal Metrópoles, o jovem contou à polícia que a moça “não teve reação, ficou em choque. O homem apenas riu”.

Confira as imagens divulgadas pelo portal

Em seguida, o suspeito teria acompanhado a vítima até um estabelecimento próximo da estação e cobrado a vítima por defender a mulher.

A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que está investigando o caso. Segundo o Metrópoles, o Corpo de Bombeiros do DF não divulgou uma nota até o momento.