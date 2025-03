VÍDEO | Homem dorme nos trilhos de trem e acorda com as pernas trituradas; imagens fortes

Na noite da úçtima quarta-feira (12), um homem, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um trem na linha férrea da comunidade do Detran, no bairro Cidade Nova, Zona Oeste de Natal. A vítima, que teve ambas as pernas decepadas, estava supostamente dormindo nos trilhos no momento do ocorrido, segundo relatos de testemunhas locais.

Informações preliminares apontam que o homem pode ter caído na linha férrea sob efeito de álcool, o que teria contribuído para que ele adormecesse no local. O maquinista do veículo não conseguiu frear a tempo, resultando na tragédia.

Até o momento, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) não se pronunciou oficialmente sobre o acidente. As autoridades policiais iniciaram uma investigação para esclarecer as circunstâncias do episódio.

Equipes de resgate foram rapidamente acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. O homem foi encaminhado em estado grave ao Hospital Walfredo Gurgel, onde passou por cirurgia de emergência. Não há, até agora, atualizações sobre sua condição de saúde, deixando familiares e moradores da comunidade apreensivos.

VÍDEO/ IMAGENS FORTES: