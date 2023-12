VÍDEO | Homem de 81 anos imobiliza e bate em ladrão ao reagir a assalto

De acordo com funcionários da farmácia, o homem entrou como se fosse um cliente, foi até o balcão e perguntou se tinha remédio para diabetes. O idoso estava no caixa e, após comprar um remédio, guardou o dinheiro no bolso.

Os funcionários afirmam que o idoso estava com bolo de dinheiro, pois havia acabado de sacar o valor na farmácia. As câmeras de segurança mostram o momento que o ladrão tenta pegar o dinheiro do bolso da vítima. O idoso percebeu a ação do suspeito, o derrubou no chão e bateu nele.

“Ninguém dava nada pelo senhor. Depois, ele pegou o bandido do chão e jogou em uma prateleira e bateu bem mais”, disse uma testemunha ao portal G1.

Ninguém ficou ferido.