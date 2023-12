VÍDEO | Homem dá soco no rosto de adolescente após pedir dinnheiro

Homem abordou adolescente que caminhava na calçada e pediu dinheiro, em Ibiúna; após a recusa, ele deu um soco no rosto da jovem de 15 anos

Um homem de 34 anos foi detido após dar um soco no rosto de uma adolescente de 15 anos, no centro de Ibiúna, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (8/12). De acordo com o boletim de ocorrência, ele teria pedido dinheiro à vítima, que negou.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem aborda a jovem em uma calçada (veja abaixo). Ele diz algo para a adolescente, que continua andando. De repente, ele dá um soco no rosto da garota, que perde o equilíbrio e cai no chão. O agressor vai embora tranquilamente.

Guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência. O homem foi abordado e levado para a Delegacia de Ibiúna, onde foi reconhecido pela vítima. Um termo circunstanciado foi assinado e o agressor liberado.

O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Ibiúna, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

