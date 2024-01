VÍDEO | Homem contrata travestis para comemorar prêmio da mega-sena e dá calote

Um homem casado, que se diz conservador e de família, se envolveu em um verdadeiro escândalo em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Ele resolveu contratar duas travestis para um programa sexual insano, dizendo que queria comemorar o prêmio que adquiriu na Mega da Virada.

De acordo com informações de internautas, o garanhão pegou as meninas na esquina e disse que, após o sexo, iria pegar o dinheiro na loteria e recompensá-las. Ele teria até mostrado um bilhete da Caixa, afirmando que foi um dos ganhadores da Mega.

As profissionais do sexo acreditaram no rapaz e foram para o motel, onde fizeram de tudo para satisfazer o suposto novo milionário. No entanto, ao chegarem na loteria, ele disse que havia perdido o bilhete, que não tinha dinheiro e que não iria pagar. Neste momento, a confusão começou.

Vídeo: