Vídeo | Grávida, MC Mirella faz desabado e diz que foi abandonada: “Me traíram”

A funkeira fez um desabafo emocionado e pegou de surpresa ao anunciar traição e abandono

A funkeira MC Mirella, grávida de sua primeira filha com o dançarino Dynho Alves, publicou um verdadeiro desabafo nas redes sociais. Prestes a dar à luz, a famosa afirmou, em uma espécie de carta aberta à filha, que foi “traída e abandonada” por pessoas próximas. Sem citar nomes, Mirella disse que se “sentiu mal” e “passou raiva” por causa dessas pessoas.

“Filha, na nossa melhor fase a maioria das pessoas que diziam ser meus amigos, companheiros, pessoas que eu amei, ajudei, cultivei e cuidei nos abandonaram, nos fizeram se sentir mal, fizeram a mamãe sentir raiva, me traíram, todos os sentimentos possíveis que eu não queria ter passado para você, sem pudor e piedade nenhuma”, começou a funkeira.

Mirella segue seu relato: “Eu nunca vou me esquecer disso. Na nossa melhor fase, nos deram as costas, traíram a minha confiança. É filha, sabem que a mamãe é forte e aí acham que tinham o direito de nos fazer mal. Por puro ego, será? Não merecíamos isso, mas enfim, nada disso importa. Porque desde que você chegou e aqui fez morada, eu aprendi a não dar novas chances”.

‘Sem valor’

No seu desabafo, MC Mirella afirmou que a chegada da filha abre um novo capítulo em sua vida. “Será pra sempre nós: eu, você e o papai. Azar de quem escolhe a ingratidão, a maldade. Desde que eu tenho você, não preciso de mais nada. E sim, a mamãe é forte como pensam mesmo e isso não é nada perto do que eu posso aguentar por você, por mim, por nós. Você já é muito amada e me fez aprender muito mais do que eu imaginei aprender em tão pouco tempo”.

Ao finalizar seu relato, Mirella diz que nunca recebeu reconhecimento dos amigos. “Todo aquele amor que eu doava para tantos e tantas, que da pior maneira percebi não ter valor e reconhecimento nenhum, hoje é só para você. Que bom que você chegou, hoje e sempre eu dedico tudo a você. E você sempre será minha menininha, será sempre amada e protegida, a melhor mamãe que você poderia escolher. Uma família incrível te espera aqui pra te encher de amor”, encerra.

Recentemente, a funkeira falou das mudanças no corpo devido à gravidez. Mirella afirmou que ganhou 20 quilos na gestação. “O que mais engordou foi barriga. Querendo ou não, tudo inchou um pouquinho, mas onde eu mais notei foi na barriga, perna e bunda. Minhas costas estão bem largas. Esticou bastante e acho que vai ajudar no parto normal. Eu tinha essa parte bem fininha porque sempre fui muito magra”.

