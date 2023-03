Vídeo: grávida é assassinada a tiros; bebê morreu no hospital

Letycia Peixoto Fonseca foi atingida por cinco disparos feitos por um homem que estava na garupa de uma moto; cesárea de emergência foi realizada, mas a criança morreu horas depois

Uma mulher, grávida de oito meses, foi morta a tiros nesta noite de quinta-feira (2), em Campos dos Goytacazes, norte do Rio de Janeiro. Letycia Peixoto Fonseca, de 31 anos, foi atingida por cinco disparos feitos por um homem que estava na garupa de uma moto.

Socorrida e levada ao hospital, ela passou por uma cesárea de emergência e não sobreviveu. O bebê, um menino, chegou a nascer com vida, mas morreu nesta sexta-feira (3).

+

A ação criminosa ocorreu no bairro Parque Aurora e foi filmada por câmeras de segurança. O vídeo foi divulgado pela Polícia Civil. Nas imagens, Letycia estaciona o carro e, logo em seguida, a moto com dois homens chega. Ambos usavam capacetes; o da garupa realiza os disparos.

No vídeo é possível ver que a mãe de Letycia, que estava no banco do carona e já havia descido do veículo, tenta evitar que o homem continue a realizar os tiros e vai em sua direção.